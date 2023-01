Studie: extreme regen zou in Zuid-Holland miljarden kosten

Als het dichtbevolkte Zuid-Holland een keer net zo hard wordt getroffen door extreme regenval als Limburg in de zomer van 2021, dan leidt dat volgens een „conservatieve schatting” van Deltares tot 2 miljard euro aan schade. Stedelijke gebieden zouden minder hard worden getroffen dan het landelijk gebied. Een meevaller is ook dat de kans op dodelijke slachtoffers „heel klein” is volgens een stresstest die het onderzoeksinstituut heeft uitgevoerd.