China heeft in het afgelopen jaar een recordhoeveelheid steenkool uit de grond gehaald. In totaal werd 4,5 miljard ton aan kolen gedolven, zo heeft het Chinese statistiekbureau becijferd. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van 2021. Ook de gasproductie steeg, met 6,4 procent, tot 218 miljard kubieke meter.