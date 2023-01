„Ik-gerichte keuzes” gericht op de korte termijn en grenzeloze groei, zijn de „leugens van onze tijd”. Dat schrijft de nieuwe leider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, in een brief aan Nederlanders. In die brief zegt Bikker als aanvoerder van de kleine christelijke partij beslissingen te willen nemen die „ruimte geven”.