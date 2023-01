Een ex-commandant van de Russische paramilitaire Wagner-groep heeft asiel aangevraagd in Noorwegen nadat hij was gedeserteerd uit het huurlingenleger dat in Oekraïne actief is. De 26-jarige Andrej Medvedev zit vast in de buurt van Oslo nadat hij vrijdag aan de grens was aangehouden zonder geldige papieren.