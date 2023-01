De passagiersaantallen op de luchthavens van Parijs lagen in 2022 nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis. Volgens Aéroports des Paris (ADP), eigenaar van de Parijse luchthavens Charles de Gaulle en Orly, werden vorig jaar in totaal 86,7 miljoen reizigers verwelkomd door de vliegvelden. Dat komt neer op ruim 80 procent van het niveau in 2019, dus voor de pandemie.