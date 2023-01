Klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft samen met actievoerders van Subvertisers International en Brandalism meer dan vierhonderd reclameborden en posters in bushokjes gekaapt in Brussel, Parijs, Londen, Berlijn en andere Europese steden, meldt Extinction Rebellion in een persbericht. Daarmee wil de groep „de valse reclame en het agressief lobbyen door Toyota en BMW” aan de kaak stellen.