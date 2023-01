Samenbindend rond Schrift en belijdenis, zo heeft ds. G.J. van Aalst hoofdredacteur van De Saambinder willen zijn. „Petrus was geen Paulus. Laat daar oog voor blijven. Laten we elkaar vasthouden.” In gesprek met een mens die wegliep voor het ambt, maar toch predikant „moest en mocht” worden.