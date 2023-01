Hoogleraar: overschrijdend gedrag geen kwestie die je even fikst

Het seksueel grensoverschrijdende gedrag waar vrouwen last van hebben is „een structureel probleem”, zegt Renée Römkens, emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam (UVA) over cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum die vrijdag zijn verschenen. Hieruit kwam onder meer naar voren dat meer dan de helft van de jonge vrouwen zegt slachtoffer te zijn geworden. „Het is geen kwestie die je even snel kan fiksen. Het gaat over diepgewortelde patronen.”