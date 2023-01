Een aantal getuigen dat is opgeroepen in het proces in hoger beroep tegen de 49-jarige Richard R., beter bekend als ‘Rico de Chileen’, wil geen verklaring afleggen. De rechtbank veroordeelde R., die geldt als onderwereldkopstuk, in mei 2021 tot elf jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie die liquidaties pleegde en misdaadgeld witwaste.