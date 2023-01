De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) maakt zich zorgen over de afname van het aanbod van specialistische geestelijke gezondheidszorg in met name instellingen. Ze krijgt volgens de eigen site „signalen” dat het vervangende zorgaanbod niet altijd passend en van voldoende kwaliteit is. Verscheidene patiënten zouden er op achteruitgaan of zelfs opnieuw op een wachtlijst zijn beland en helemaal niet worden behandeld.