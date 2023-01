Chinese export daalt in snelste tempo sinds begin 2020

De Chinese export is in december in het snelste tempo gedaald sinds de begindagen van de coronapandemie in 2020. De op één na grootste economie ter wereld is nog steeds aan het bijkomen van de gevolgen van het jarenlange strenge coronabeleid, dat de productie en consumptie in het land onder druk heeft gezet. Door de aanhoudend hoge inflatie en de oplopende rentetarieven is de wereldwijde vraag naar Chinese goederen ook minder geworden.