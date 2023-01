Duurzaam christen-zijn

Eerder heb ik er in deze krant al eens over geschreven dat in de vijf boeken van Mozes heldere aanwijzingen zijn te vinden over duurzaam leven. Over hoe we moeten zorgen voor de aarde en de mensen die daarop wonen. Hierbij is de vraag te stellen wat het Evangelie hierover zegt. Een vraag die ik ook met enige regelmaat krijg naar aanleiding van een lezing of discussie over dit onderwerp. Het is natuurlijk wel mooi om richtlijnen op te diepen uit het Oude Testament, maar leven we nu niet juist ook in de tijd van het Nieuwe Testament?