De politie is er tijdens de tweede dag van de ontruiming van ‘bruinkooldorp’ Lützerath in geslaagd een groot aantal klimaatactivisten uit door hen bezette gebouwen te halen. Op de grond worden de houten bouwwerken van bezetters gesloopt. Wel haalde de politie zwaar materieel weg uit het dorp, nadat een ondergrondse tunnel was ontdekt waarin activisten zich hebben verschanst.