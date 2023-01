Verlichtingsbedrijf Signify was donderdag het meest in het oog springende aandeel op de beurs in Amsterdam. Het verlichtingsbedrijf werd aan het begin van de handelsdag flink lager gezet na een omzetwaarschuwing. Maar later nam de schrik bij beleggers toch af en de voormalige verlichtingsdivisie van Philips won uiteindelijk toch nog iets aan beurswaarde.