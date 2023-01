In een kraakpand in Brussel waar honderden asielzoekers, illegalen en daklozen hun toevlucht hebben gezocht, heeft korte tijd een brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. Enkele mensen raakten lichtgewond, maar konden ter plaatse worden behandeld. De Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is „zeer bezorgd” over de situatie, meldt zij op Twitter.