De hoge inflatie heeft vorig jaar nog weinig invloed gehad op de populariteit van dure auto’s. Sportwagenfabrikant Porsche verkocht in 2022 meer bolides dan een jaar eerder. Onder andere in Europa, waar de prijzen voor energie door de Russische inval in Oekraïne hard stegen, groeide het merk. Eerder werd al bekend dat een ander luxemerk uit de Volkswagen-groep, Bentley, meer auto’s wist te verkopen dan een jaar eerder.