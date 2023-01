De Raad van State komt half februari met het eindoordeel over de zogenoemde nareisbeperking die het kabinet had voorgesteld. De hoogste algemene bestuursrechter behandelde donderdag uitgebreid het hoger beroep in deze kwestie, die gaat over de mogelijkheid van gezinsleden van erkende vluchtelingen om ook naar Nederland te komen. Na de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.