De Franse suikerproducent Tereos moet een boete en een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 10 miljoen euro voor vervuiling van de Schelde. Door een dijkbreuk bij de fabriek in het Noord-Franse Thun-Saint-Martin in 2020 stroomden miljoenen liters suikerbietenbezinksel die rivier in, ook richting België. Daardoor stierven duizenden vissen.