Starters op de woningmarkt komen nog steeds moeilijk aan een huis, ondanks het dalen van de huizenprijzen. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis (VEH). „Het aanbod is ruimer en er is minder druk op de huizenmarkt, maar de vraag en het woningtekort blijven onverminderd groot”, zegt een woordvoerder. „Het is niet zo dat als jij twee jaar geleden net niet het huis kon kopen dat je wilde, dat nu opeens wel kan.”