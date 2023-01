De Russische mensenrechtencommissaris Tatiana Moskalkova en haar Oekraïense collega Dmitro Loebinets hebben elkaar in de Turkse hoofdstad Ankara gesproken over humanitaire hulp en het uitwisselen van krijgsgevangenen. Moskalkova meldde na de ontmoeting dat Rusland en Oekraïne het eens zijn geworden over de uitwisseling van veertig krijgsgevangenen.