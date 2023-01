Wereldwijd waren oceanen afgelopen jaar het heetst ooit gemeten

De temperaturen van de oceanen wereldwijd bereikten afgelopen jaar opnieuw recordhoogten. Een internationaal team van wetenschappers concludeert dat de energie- en watercycli op aarde ingrijpend zijn getransformeerd door broeikasgassen uitgestoten door de mens. „Dit veroorzaakt diepgaande veranderingen in het klimaatsysteem”, schrijft het team woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Advances in Atmospheric Sciences.