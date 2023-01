Mexicaanse president bedankt Biden voor nieuw migratiebeleid

Aan het einde van de Noord-Amerikaanse top in Mexico heeft het Mexicaanse staatshoofd Andrés Manuel López Obrador zijn Amerikaanse collega Joe Biden bedankt voor zijn meer liberale migratiebeleid. „U bent de eerste Amerikaanse president sinds lange tijd die geen enkele meter muur heeft gebouwd”, zei hij dinsdag in het Nationaal Paleis in Mexico-Stad. „We danken u voor het respecteren van de Mexicanen die in de VS wonen en eerlijk werk doen. Zij zullen niet worden lastiggevallen (…) zoals vroeger.”