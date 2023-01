Angela en Hagop bleven in Aleppo ​

Bij hulpverlening klinkt steevast de vraag wat er wordt gegeven. Brandstof, brood? Even belangrijk is die andere vraag: wie deelt uit? Welnu, als het gaat om winterhulp onder burgers van Aleppo, de stad in het noorden van Syrië die door de burgeroorlog werd verwoest, dan is de wie-vraag misschien wel de belangrijkste. Want in Aleppo geeft het jonge echtpaar Angela en Hagop Hagopian leiding aan het jaarlijkse hulpprogramma van Stichting Ismaël. En de twee doen dat met zo’n grote bewogenheid dat hulp veel meer is dan het lenigen van materiële nood. Mensen komen erdoor tot geloof, en leren de God van de Bijbel kennen.