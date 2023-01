Randstad was dinsdag veruit de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De uitzender werd 6 procent lager gezet door een verkoopadvies van analisten van Degroof Petercam. Beleggers deden het verder rustig aan na de sterke opmars sinds het begin van het jaar en waren vooral in afwachting van de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal houden.