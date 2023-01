Chipbedrijf Broadcom daalde maandag op Wall Street terwijl de techsector in brede zin juist omhoog ging. Dat kwam door berichten over een nieuwe chip van Apple. Die zou ervoor zorgen dat de techgigant niet alleen minder chips van Qualcomm, maar ook van Broadcom nodig heeft. De beurzen in New York lieten een wisselend beeld zien door onder meer gemengde signalen van beleidsbepalers van de Federal Reserve.