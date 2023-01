In ”De Publieke Tribune”, een programma van de omroep Human, sprak journalist Coen Verbraak onlangs met minister Conny Helder en een aantal ervaringsdeskundigen over de grote druk en lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Een van de ervaringsdeskundigen zei in de loop van het gesprek: „Ik had het nodig dat iemand naar mij luisterde, mij kon troosten.” Een van de anderen merkte naar aanleiding van een ontwrichtende levenservaring op: „Voor mij was het helpend dat ik mijn eigen tempo mocht kiezen in het proces van herstel.” En psychiater Jim van Os voegde vanaf de tribune nog toe: „Wat werkt in de psychiatrie is liefde en menselijkheid.”