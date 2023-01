Bijna één jaar is het moeizaam tot stand gekomen kabinet-Rutte IV onderweg: dinsdag is het zover. Oekraïne, stikstof en asiel domineerden, maar er speelde meer. Voor welke uitdagingen de regeringsploeg in het tweede jaar komt te staan, is deels al zichtbaar. Een selectie van zes bewindslieden en hun dossiers.