Winsten op Europese beurzen na goed ontvangen banenrapport VS

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst het weekend ingegaan. De stemming onder beleggers werd geholpen door een positief ontvangen banenrapport uit de Verenigde Staten. In de Amsterdamse AEX-index eindigden vrijwel alle 25 fondsen in het groen. Shell behoorde tot de koplopers dankzij een verder herstel van de olieprijzen. Ook gaf het olie- en gasconcern alvast een kijkje in de prestaties van de verschillende divisies in het afgelopen kwartaal.