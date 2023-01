Sanquin Bloedvoorziening is deze dagen drukdoende geregistreerde donoren te bellen en te sms’en of ze ook echt gehoor willen geven aan de oproepen om bloed te geven. Net als ieder jaar is het aantal dat in de kerstperiode opkomt ook nu weer lager dan anders, en daar komt nu de griepgolf nog bij. Wie griep heeft, mag niet doneren.