Een vijfde Nederlander is in december aangehouden voor betrokkenheid bij het plannen van een ontvoering van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie bevestigt berichtgeving hierover van Belgische media en Het Parool. De rechtbank Amsterdam doet op 19 januari uitspraak over de overlevering van de verdachte.