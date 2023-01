Aandacht voor Amerikaanse arbeidsmarkt op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo komt loonstrookverwerker ADP later op de dag met zijn rapport over de banengroei in de private sector in de Verenigde Staten. Dat rapport loopt vooruit op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven. Ook worden de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS bekendgemaakt.