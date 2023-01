Zicht op echte energiekosten door prijsplafond moeilijk

Het is voor consumenten nog erg lastig om te zien wat ze sinds 1 januari precies betalen aan gas en stroom. In overzichten van de dagelijkse verbruikskosten is het nieuwe energieplafond bijvoorbeeld niet verwerkt. En sommige energiebedrijven geven überhaupt geen dagelijkse prijsinformatie aan klanten met slimme meters. Daarbij zijn veel energiebedrijven nog bezig met het verwerken van een stortvloed aan vragen van consumenten. Dat zorgt al dagen voor lange wachttijden bij klantenservices.