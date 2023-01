Complotdenker Micha Kat probeert via een kort geding onder de aan hem opgelegde beperkingen in de gevangenis uit te komen. Kat is afgelopen oktober voor een periode van een half jaar op een lijst geplaatst van gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico. Door plaatsing op die zogeheten GVM-lijst, kunnen beperkingen opgelegd worden zoals het screenen van telefonische contacten en extra celinspectie.