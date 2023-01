De Chinese overheid is, in ieder geval tijdelijk, gestopt met zijn grote investeringen in de eigen chipindustrie. Het land gaat gebukt onder een groot aantal coronabesmettingen en dat zet de op een na grootste economie ter wereld onder druk, evenals de overheidsfinanciën. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zijn er gesprekken gaande over het definitief afbouwen van de flinke subsidies in de chipsector.