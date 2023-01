Een blauwe modelauto herinnert Ad Boone nog vaak aan de logeerpartijen bij opa en oma Van der Weele. En als hij eenmaal herinneringen aan het ophalen is, kan hij niet meer stoppen met vertellen. Over opa’s bijzondere levensloop, over het „dubbeltje voor ’n iesje” van een arme weduwe, over oma’s kookkunsten.