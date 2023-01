De geplaagde supermarktketen Jumbo maakt dinsdag zijn resultaten over 2022 bekend. Mogelijk geven die cijfers meer duidelijkheid over de invloed van de hoge inflatie op het koopgedrag. Het bedrijf uit Veghel kwam vorig jaar negatief in het nieuws door Jumbo-baas Frits van Eerd die verdachte is in een witwaszaak en door een blunder met een WK-reclame.