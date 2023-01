Er zijn weer ongeveer evenveel schademeldingen gedaan tijdens de jaarwisseling als in de jaren voor corona, zegt Stichting Salvage. Het gaat vooral om meldingen waarbij vuurwerk schade aanrichtte. De stichting die namens de verzekeraars mensen helpt die onder meer brand- of waterschade aan hun woning of bedrijfspand hebben, rukte 105 keer uit afgelopen 31 december en 1 januari.