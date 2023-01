China heeft mogelijk de ambitie om op de maan gebieden op te eisen voor delfstoffenwinning en de Verenigde Staten buiten te sluiten, waarschuwt het hoofd van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Volgens Bill Nelson zijn beide grootmachten verwikkeld in een race om wie het eerst opnieuw mensen op de maan kan zetten, die in de twee komende jaren beslist zal worden, zegt hij in een interview met Politico.