Ook in Zoetermeer en Apeldoorn zijn geplande vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling afgelast vanwege het slechte weer. In Apeldoorn gaat het om een van de drie geplande shows, de drone-lichtshow in het Zuiderpark. In Zoetermeer om een kindervuurwerkshow om 19.00 uur en een nieuwjaarsvuurwerkshow om middernacht voor volwassenen.