De door Democraten gedomineerde commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onder meer over belastingzaken gaat, heeft vrijdag belastingaangiftes van voormalig president Donald Trump openbaar gemaakt. Het gaat om een geredigeerde samenvatting van aangiften van 2015 tot en met 2021, de jaren waartussen Trump kandidaat-president en later president was.