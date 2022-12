Het is de eerste keer dat ze oud en nieuw meemaken in Nederland. En dan wonen ze ook nog in een dorp waar carbidschieten gemeengoed is. Voor de Oekraïense vluchtelingen in IJsselmuiden is al dat geknal met melkbussen best confronterend. „Mijn eerste reactie is angst, maar daarna realiseer ik me dat ik in een land leef waar geen oorlog is.”