Het 800 ton wegende brugdeel van de Nelson Mandelabrug boven de snelweg A12 bij Zoetermeer is succesvol vervangen door een noodbrug, meldt de gemeente Zoetermeer. Verwacht wordt dat de snelweg A12 uiterlijk oudejaarsdag om 08.00 uur weer opengaat voor verkeer in beide richtingen. De weg was sinds afgelopen dinsdagavond afgesloten in beide richtingen.