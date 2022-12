Politiek blijft verdeeld over mogelijk vuurwerkverbod

De Tweede Kamer blijft verdeeld over de kwestie of er al dan niet een algemeen vuurwerkverbod moet komen in Nederland. Met name op links klinkt de roep tot een volledig vuurwerkverbod, maar andere partijen willen eerst de komende jaarwisseling afwachten. Dit is de eerste jaarwisseling dat er een verbod op zwaarder vuurwerk geldt. De voorgaande twee jaarwisselingen gold een volledig vuurwerkverbod en een beperkte groepsgrootte, om de zorg tijdens de coronacrisis te ontlasten.