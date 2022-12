De olieprijzen zijn in het afgelopen jaar opnieuw gestegen. De prijsstijging viel ondanks de grote schommelingen en de onrust op de oliemarkt door de oorlog in Oekraïne wel veel lager uit dan in 2021. Vorig jaar nam de vraag naar de brandstof al flink toe door het economische herstel van de coronapandemie en schoot de prijs omhoog.