De rechter in Bolivia heeft besloten dat de gearresteerde oppositiepoliticus Luis Fernando Camacho vier maanden vast blijft zitten, in afwachting van zijn proces. De rechtse gouverneur van Santa Cruz werd woensdag opgepakt voor „terrorisme”, in verband met de grote protesten in Bolivia van 2019, waardoor de toenmalige president Evo Morales het land moest ontvluchten.