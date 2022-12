Dode Enschede overleden door schietincident bij woningoverval

De dode die woensdag werd aangetroffen in een woning in Enschede, is een 41-jarige man uit de Twentse stad die is omgekomen door een schietincident, meldt een woordvoerder van de politie donderdag. De politie ging naar de woning aan de Oostburgweg in de woonwijk ’t Ribbelt na een melding van een woningoverval. Daar vonden ze de overleden man. Een bewoner van de woning werd later in de buurt aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.