Samuel Pollard, een tweede Hudson Taylor

Zijn wieg stond in het plaatsje Camelford in het Engelse graafschap Cornwall. Een gedenkplaat op de gevel van zijn geboortehuis herinnert aan zendeling Samuel Pollard (1864-1915). Hij vond zijn weg naar China om daar vanaf 1887 te werken onder de Miao-bevolking in Yunnan, gelegen in het zuiden van het immense land, het Evangelie van het kruis van Christus te verkondigen. Hoewel minder bekend dan Hudson Tayor, wordt ook hij beschouwd als een pionier onder de vele zendelingen in China.