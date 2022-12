Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent was donderdag een positieve uitschieter op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat Tencent toestemming heeft gekregen om het nieuwe computerspel ‘Pokémon Unite’ op de markt te brengen. Het is de tweede keer dat een spel van het bedrijf is goedgekeurd door de Chinese autoriteiten sinds de regelgevers het verlenen van licenties hebben hervat.