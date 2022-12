Nederlandse belangstelling voor Duits vuurwerk lijkt weer groot

De Nederlandse belangstelling voor Duits vuurwerk lijkt dit jaar weer groot te zijn. Misschien zelfs nog wel groter dan voor de coronacrisis, denkt VuurwerkDuitsland, een bedrijf met verschillende vestigingen vlak over de Nederlandse grens. Ook Heron Fireworks in Emmerich constateert dat er opvallend veel vuurwerkpakketten vooraf vanuit Nederland zijn besteld. Net als in Nederland kan vuurwerk in Duitsland vanaf donderdag afgehaald of gekocht worden.