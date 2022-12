Wegens een brand in een parkeergarage aan de Monseigneur Zwijsenstraat in Breda zijn woensdagavond zo’n honderd appartementen ontruimd. In de parkeerkelder onder het appartementencomplex stonden meerdere voertuigen in brand. De veiligheidsregio meldt dat negen personen problemen kregen doordat ze rook hadden ingeademd, zes van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.